– PMMA er et amfetaminlignende stoff, men det er langt farligere, forteller Kay Lund-Pettersen, seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Indre Østfold.

Lørdag døde en ung kvinne i Mysen etter det som trolig var en overdose med stoffet PMMA. Hun var ikke tidligere kjent for politiet.

– Mye av problemet med dette stoffet, er at det tar lengre tid før stoffet virker. Noen kan bli utålmodige og ta en ny dose, før begge dosene plutselig slår til, sier Lund-Pettersen til NRK.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om dødsfallet.

PMMA ser likt ut som amfetamin og selges som det samme stoffet, men er mye sterkere når effekten først slår til. Foto: Politiet

Kan forveksles med amfetamin

PMMA er ifølge Folkehelseinstituttet et sentralstimulerende rusmiddel som ligner på amfetamin og ecstasy. Stoffet kan føre til blant annet hallusinasjoner, hjertebank, sterk varmefølelse og i verste fall død.

Stoffet selges ofte til brukere som tror de får MDMA eller amfetamin.

– Det ser litt annerledes ut enn vanlig amfetamin. Det er mer gulbrunt og beskrives som marsipanlignende, sier Lund-Pettersen.

For et par uker siden havnet en mann fra samme by på sykehus etter bruk av stoffet.

Flere personer har mistet livet etter overdose av det livsfarlige stoffet. På starten av 2010-tallet registrerte Folkehelseinstituttet 16 dødsfall på ett år.

– Ikke noe annet sted i verden er det registrert så mange dødsfall på grunn av PMMA. Sånn sett er antallet sensasjonelt høyt, sa overlege Vigdis Vindenes ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til NRK den gang.

PMMA og PMA - ecstasylignende stoffer Ekspandér faktaboks PMMA (para-metoksymetamfetamin) og PMA (para-metoksyamfetamin) er sentralstimulerende rusmidler med lignende effekt som MDMA (ecstasy).

er sentralstimulerende rusmidler med lignende effekt som MDMA (ecstasy). Begge stoffene kan inntas i seg selv, men PMMA omdannes også i noen grad til PMA i kroppen etter inntak.

Inntak av PMMA/PMA kan føre til mentale så vel som fysiske virkninger.

I lave doser preges rusen av eufori (økt velvære) og hallusinasjoner (sanseforvrengning).

De fysiske symptomene innbefatter økt puls, blodtrykk, pustefrekvens og kroppstemperatur.

Som ved ecstasy er det risiko for utvikling av livstruende komplikasjoner som overoppheting, alvorlige forstyrrelser av hjerte-, puste- og nyrefunksjonen og kramper.

Det typiske for PMMA/PMA er at det tar lengre tid før ruseffekten inntrer etter inntak, sammenlignet med ecstasy og amfetamin.

Dette medfører betydelig risiko for overdosering og dødsfall. Kilde: Folkehelseinstituttet

Advarer kjente rusmisbrukere

Politiet i Indre Østfold har vært aktivt ute og snakket med folk i rusmiljøet og advart dem mot stoffet.

– Ved for stor dose får du økt hjerterytme, og brukere vi har pratet med forteller at de har kastet opp, blitt varme og generelt blitt veldig dårlige, sier seksjonslederen i politiet.

Politiet har ingen oversikt over hvor mye av stoffet som kan være i omløp, men de har gjort flere mindre beslag i Indre Østfold. Rester av beslagene har blitt sendt til Kripos for analyse.