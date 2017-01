Politiet la torsdag ut en melding på Twitter der de advarte eldre mot falsk skadedyrkontroll i Sarpsborg.

Bakgrunnen var flere personer som hadde oppsøkt eldre mennesker og fortalt at de kom fra kommunen for å gjøre en jobb. Etter å ha pratet seg inn i boligen fikk de tak i bankkortene til sine ofre.

– De har ofte tatt seg inn og utført en tjeneste som de så har tatt seg betalt for. På den måten lurer de også til seg bankkort, sier operasjonsleder Jon Erik Nygård til NRK.

Denne måten å svindle eldre på er svært godt kjent for politiet.

– Vi hadde en del slike tilfeller i Rygge, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg før jul, og vi ser nå det samme mønsteret gjentar seg. Vi vil advare sterkt mot at folk slipper ukjente mennesker inn i boligene sine, sier Nygård.

Firmanavn går igjen

Ifølge operasjonslederen er det noen firmanavn som går igjen når det gjelder slike svindelforsøk.

– Den siste tiden har vi opplevd personer som utgir seg for å være fra Canal Digital, Get, NRK og skadedyrkontrollen. De hevder at de er der for å utføre en tjeneste, men i realiteten er de der for å lure seg inn til eldre mennesker, forteller Nygård.

Han oppfordrer nå yngre familiemedlemmer til å ta kontakt med sine eldre.

– Familier, barn og barnebarn, oppfordres til å ta kontakt med sine eldre og advare dem mot å slippe ukjente mennesker inn i boligen.