Onsdag morgen fikk politiet melding om tyveri av en Porsche.

Bilen hadde blitt stjålet fra en privatadresse på Jeløya i Moss.

– På adressen sto det igjen et par sko, og Porschen er byttet ut med en elbil, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Melissa Krag.

Stakk fra politiet

Gjerningspersonen har trolig brukt elbilen for å komme seg til stedet, før han parkerte den nedi gata og stjal Porschen.

Politiet har kontroll på begge bilene, men ikke på gjerningspersonen.

Han skal ha rømt fra stedet og det søkes etter han i området.

Politihelikopter søkte etter en eller flere gjerningspersoner. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Kan være flere gjerningspersoner

Politiet utelukker ikke at det er flere gjerningspersoner i saken.

– Vi søker hvert fall etter en mannsperson, men holder mulighetene åpne for at det kan være flere som var med på dette her, sier Krag.

Politiet skal ha fått melding om tyveriet klokken 06:45.