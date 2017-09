Petter Solberg undersøkes for flere skader

Solberg kan ha flere skader enn bare i skulderen, skriver VG. Han måtte overnatte på sykehuset i Riga.

– Petter har kjempevondt. Han skriker av smerter når han blir flyttet. Han klager også på mage- og ryggsmerter, sa kona Pernilla Solberg til VG på telefon fra Latvia søndag kveld.

Rallycross-profilen fra Spydeberg var involvert i en krasj i første sving i semifinalen. 42-åringen ble fraktet rett fra bilen og over i en ambulanse.

– Vi fryktet en alvorlig ryggskade, men Petter slapp heldigvis nokså billig unna, sa Solbergs pressekontakt Per-Espen Løchen til NTB få timer etter at kollisjonen inntraff.

SKADET: Rallycrossfører Petter Solberg fikk en dytt allerede i den første svingen.

Blandede følelser

Samtidig som Solberg ble sendt til sykehus, vant han lagmesterskapet i årets rallycross-VM sammen med svenske Johan Kristoffersson. Sistnevnte sikret seg også den individuelle VM-tittelen med seier i søndagens løp.

– Jeg er utrolig lei meg på vegne av Petter. Teamets fører og min ektemann ligger på sykehus med store smerter mens hans sportslige drøm går i oppfyllelse. Det er utrolig vanskelige følelser å holde rede på; glade tårer for teamet og Johan og samtidige vonde tårer for Petter, sier Pernilla Solberg i en pressemelding.

Ikke uvanlig

Kragebeinsskader er ingen uvanlig motorsportskade. Det inntreffer ofte når sikkerhetsbeltet strammer til ved sammenstøt.

I fjor fryktet for øvrig Solberg at han skulle bli lam etter en kollisjon under VM-runden i Canada.

Petter Solberg er blitt verdensmester i rallycross to ganger (2014 og 2015).