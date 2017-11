Person sitter fastklemt etter frontkollisjon

Politiet opplyser at ulykken har skjedd like sør for Elvestadkrysset i Hobøl i Østfold.

En personbil og en lastebil har frontkollidert, og en person sitter fastklemt etter ulykken. Veien er helt stengt på ulykkesstedet, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Skadeomfanget er ikke helt avklart.

– Føreren av lastebilen er sendt til Sykehuset Østfold Kalnes for en sjekk, mens føreren av personbilen er i ferd med å bli frigjort fra bilen. Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Det er muligheter for omkjøring på stedet, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt Follo, Steffen Øvstedal til NRK.