Person har meldt seg etter leteaksjonen

Saken blir oppdatert.

Politiet ble varslet rundt klokken 12 om funnet, opplyser operasjonsleder Steffen Øvstedahl i Øst politidistrikt, avdeling Follo.

– Det var en som ringte og meldte at han hadde observert en råk i isen på Lyseren og at han hadde funnet to skistaver. Ut ifra de opplysningene reiste vi ut sammen med ambulansen og brannvesenet for å undersøke om noen har gått gjennom isen, sier han.

Ingen funn

Dykkere fra både Fredrikstad og Oslo bistår i aksjonen. Det er foreløpig ikke gjort noen funn.

– Vi fortsetter å jobbe på stedet der. Så får vi se om det kan gi noen resultater. Per nå er det ingen som er meldt savnet eller liknende. Vi jobber bare ut ifra de sporene vi har på stedet, sier han.

Øvstedahl sier at flere personer er observert på isen.

– Det er korrekt. Men det er ingen som har observert at noen har gått gjennom isen. Da vi kom til stedet var det folk på isen.

Alle nødetater på plass

Alle nødetatene er på stedet, og operasjonslederen sier det er en kamp mot klokka.

– Hvis noen har gått gjennom isen håper vi at de blir funnet så fort som mulig. Tiden jobber litt imot oss i så fall.