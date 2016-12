Person har meldt seg etter leteaksjon

– En mann har ringt oss og fortalte at han gikk gjennom isen mellom klokken 10 og 11, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, avdeling Follo, Steffen Øvstedal.

Alle nødetater dro til Lyseren da det ble gjort funn av skistaver ved siden av en råk på innsjøen i Spydeberg.

Kom seg opp ved hjelp av pigger

Mannen var på isen for å gå på skøyter da han gikk gjennom. Han klarte selv å komme seg opp av vannet.

– Vedkommende er ikke skadet. Han har tatt seg opp av vannet og fikk kommet til bilen sin for å skifte, sier han.

Mannen har forklart til politiet at han gikk på skøyter og hadde med både staver og ispigger.

– Da han gikk i vannet kastet han fra seg stavene og brukte ispiggene for å komme seg opp på land, sier han.

– Må melde fra om man går gjennom isen

Politiet ble varslet rundt klokken 12 og de fryktet lenge at noen var gått gjennom og ikke hadde kommet seg opp. Øvstedal sier at det er viktig at folk melder fra når de går gjennom isen for å hindre at det settes i gang en så stor aksjon.

– Det er viktig at man melder fra om man har gått gjennom isen slik at vi slipper å iverksette en så stor aksjon, sier han.

Øvstedal sier at isen ikke er trygg noen steder.

– Isen er ikke sikker etter det uværet som vi hadde for noen dager siden. Folk må ikke gå på isen, sier han.