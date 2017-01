Penger tilbake etter bombom

Alle som har kjørt gjennom bombetaling med feilskilting fra 25. november mellom Knapstad og Retvet får penger tilbake, skriver Smaalenenes avis. 25. november ble bompengesatsene i Indre Østfold skrudd opp med en krone for lette kjøretøy og to kroner for tunge. De gamle skiltene har imidlertid blitt stående og dermed har det blitt krevd inn mer enn skiltene viser. Summen bilistene har betalt for mye etter vegvesenets bombom blir godskrevet på neste faktura.