Penger til Rygge Airport

Eidsberg formannskap vedtok, mot SVs ene stemme, å gi et prosjektbidrag på 35 000 kroner til arbeidet med å gjenopprette sivil flytrafikk på Moss Rygge lufthavn. Høyre-ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, sier at flyplassen betyr mye for hele Østfold-samfunnet, også for innbyggerne i Indre Østfold.