Pellygata i Sarpsborg graves opp

Hele Pellygata fra Torggata til St. Marie gate i Borregaardsbakken skal graves opp, og arbeidet starter mest sannsynlig i løpet av høsten. Det skriver sa.no. Årsaken til arbeidet er at det er bestemt at Pellygata skal være en miljøgata med sykkelfelt på begge sidene. Men for å få med ledningene for vann og avløp ble jobben utsatt.