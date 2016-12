Pasient døde etter mandeloperasjon

– Alt virket normalt etter operasjonen. Pasienten dro hjem, men fikk ubehag utover natten. Etter en telefonsamtale med sykehuset kom pasienten tilbake hit med ambulanse, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

På operasjonssalen var da alle ressurser på plass. Det man er redd for selv etter en vanlig operasjon, er blødning fra operasjonssåret.

Døde på operasjonsbordet

– Pasienten virket å være i god form ved innleggelse, men det var store hevelser i

ALLTID RISIKO: – Det er alltid er en viss risiko selv ved rutinemessige inngrep når pasienten legges i narkose, sier fagdirektør ved Sykehuset Østfold Helge Stene-Johansen. Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

halsen. Det er også noe som kan skje etter en mandeloperasjon, fortsetter Stene-Johansen.

Helsepersonellet gjorde det de kunne for at pasienten fortsatt skulle få puste, men på tross av deres innsats dør pasienten på operasjonsbordet.

– Dette var helt uventet og vi har rutiner når det skjer uventede dødsfall. Aller først varsles de pårørende, så melder vi fra til politi og Helsetilsynet slik at alt som har skjedd under inngrepet kan bli gjennomgått. Dette er viktig for at vi kan vite hvordan det skjedde og hvordan vi kan hindre at det skjer igjen, sier Stene-Johansen.

Rutinene ble fulgt

Helsetilsynet har undersøkt dødsfallet og kommer ikke med noen kritikk hverken mot helsepersonellet eller rutinene ved sykehuset i forbindelse med operasjonen og det som skjedde etterpå.

Men Stene-Johansen slår fast at det alltid er en viss risiko selv ved rutinemessige inngrep når pasienten legges i narkose.

– Men man skal absolutt ikke frykte en mandeloperasjon, verken hos barn eller voksne. Man fjerner ikke mandlene uten at det er en god grunn til det. Med min bakgrunn som barnelege vet jeg at noen ganger er det viktig å fjerne dem og som regel er det et helt ufarlig inngrep, avslutter Stene-Johansen.