Pasient (87) rundstjålet av falsk taxisjåfør

Nå ønsker Sykehuset Østfold bedre sikring av pasienter som er skrevet ut og som venter på skyss hjem fra sykehuset.

Nestlederen i brukerutvalget ved sykehuset, Svein Gurvin, er nemlig svigersønnen til den 87 år gamle damen som ble lurt av en falsk taxisjåfør ved Ullevål sykehus i Oslo. Det er han som har tatt saken videre.

Tok bankkortet til kvinnen

Kvinnen hadde vært til undersøkelse på øyeavdelingen på Ullevål og hadde midlertidig redusert syn da hun ble utskrevet. Hun ventet på en bestilt taxi og ante fred og ingen fare da den falske sjåføren henvendte seg til henne.

Da de var kommet inn i bilen, ba sjåføren om bankkortet hennes og krevde å få oppgitt koden. Så låste han dørene på taxien.

– Etter at de hadde kjørt en stund, så skjønte hun at denne turen ble for lang, forteller Gurvin.

Sjåføren stoppet først ved en kiosk, deretter ved en møbelforretning og til slutt ved en minibank. Til sammen ble omtrent 40. 000 kroner trukket fra kvinnens konto på disse tre stedene.

– Det er en skam. Dette er jo bygget på tillit. Og hvis man er frekk nok, så lar slikt seg gjøre. Det skal jo ikke være sånn, sier Gurvin.

Svein Gurvin syns hendelsen med den falske taxisjåføren er en skam. Foto: HEIDI GOMNÆS / NRK

Gjør endringer

Derfor har han satt i gang tiltak på sykehuset i Østfold, slik at ingen flere skal måte oppleve slike hendelser. I tillegg har også Ullevål universitetssykehus endret sine rutiner.

På Sykehuset i Østfold skal de gjøre endringer som gjør at de ansatte har bedre kontroll på dem som venter på taxi, forteller kommunikasjonssjef ved sykehuset, Bjørn Hødal.

– Vi vurderer å bemanne venteområdet med en fra pasientreiseavdelingen, slik at det er en person til stede som kan ha litt mere oppsyn over hvem det er som kommer og utgir seg for å være taxisjåfører, sier Hødal til NRK.

Kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal forteller at de er i gang med å gjøre endringer for at lignende hendelser ikke skal skje i Østfold. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Dømt i Oslo tingrett

Mannen som utga seg for å være drosjesjåfør er dømt til ett års fengsel, i tillegg må han betale oppreisning til den gamle kvinnen, og erstatte pengene han stjal fra hennes konto. Mannen har forklart at han med vilje lette etter et lett offer med høy alder på øyeavdelingen. Sånn sett var handlingen fra tiltaltes side godt planlagt og kynisk, står det i dommen.

Kvinnen har hatt det tøft etter hendelsen, men har bestemt seg for at den ikke skal ødelegge for henne.

– Hun sier at når det først var så galt, så blir hun litt stolt over at denne saken kan brukes konstruktivt videre, forteller Gurvin.