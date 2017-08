Partifelle misfornøyd med justisministeren

– Jeg er ikke fornøyd med dette svaret. Vi er nødt å sette foten ned, sier stortingspolitiker i FrP, Ulf Leirstein.

Kommentaren kommer i kjølvannet av et spørsmål han stilte justis – og beredskapsminister, Per Willy Amundsen, forrige uke på Stortingets hjemmeside.

Leirstein mener politiets praksis, hvor de har for vane å beslaglegge førerkortet til personer som har ruset seg uten at de har kjørt bil, er ulovlig.

– Om det er noen som skal følge loven, så er det vel politiet, sier stortingspolitiker i FrP, Ulf Leirstein. Foto: Stian Pedersen / NRK

Tidligere denne uken skrev NRK om 21-åringen som ble fratatt førerkortet etter at han fortalte politiet at han røykte cannabis et par ganger i måneden. Han hadde aldri kjørt i ruspåvirket tilstand.

Støtter politiet

Sakens kjerne ligger i tolkningen av Vegtrafikklovens § 34, femte ledd. Leirstein mener politiet ikke har lovhjemmel, mens politiet mener de håndhever loven som de skal.

Utdrag fra Vegtrafikkloven §34, femte ledd Ekspandér faktaboks § 34.Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det. Kilde: Lovdata

I sitt svar til Leirstein skriver Amundsen at han støtter politiets praksis. Loven har et forebyggende formål og den vektlegger befolkningens behov for trafikksikkerhet framfor den enkeltes behov for førerkort.

– Det er typisk at justisministeren holder med politiet og juristene i departementet. FrP som parti vil ha en tydeligere praksis fra politiet, sier Leirstein.

NRK har vært i kontakt med justis - og beredskapsdepartementet og fått beskjed om at Amundsen ikke hadde tid til å kommentere saken ytterligere.

– Dette rammer de unge

Videre i svaret skriver Amundsen følgende: «... det er tilstrekkelig å konstatere at det er mer sannsynlig at innehaveren av førerkortet vil kjøre i påvirket tilstand enn at han ikke vil gjøre det.»

I et intervju med NRK forrige uke sier Leirstein dette er feil tankegang.

– Hvis det er sånn at politiet tror noen kan komme til å kjøre ruspåvirket er de på feil spor.

Å frata noen førerkortet mener han er et stort inngrep. Spesielt for de yngre.

– Jeg er redd for at dette rammer ungdommer. Jeg har sett flere saker hvor politiet mener unge mennesker ikke har en livsførsel som er forenelig med å ha førerkort, uten at de har gjort noe kriminelt, sier Leirstein.

21-åringen NRK snakket med, mistet blant annet jobben da politiet tok førerkortet fra ham.

UNGE RAMMES: Leirstein er bekymret for at politiets førerkortpraksis vil ramme de unge på en uheldig måte. Foto: Stian Pedersen / NRK

Endret praksis

Det Leirstein derimot verdsetter i Amundsens svar, er at han opplyser om at Politidirektoratet har gjort flere endringer etter en rapport fra Sivilombudsmannen fra juni i år. Her drar både Leirstein og Amundsen frem politireformen som et gyllent eksempel.

– Noen politidistrikter har vært bedre enn andre til å behandle førerkortsaker. Nå som vi får færre og større politidistrikt, vil det bli lettere å føre lik praksis over hele landet, sier Leirstein.

Han vil likevel ta saken opp til høring i Stortinget etter valget.