Pappa var passasjer, 14-åring kolliderte

Politiet meldte klokken 12:09 på Twitter at det hadde skjedd et trafikkuhell ved jernbaneovergangen i Stasjonsbyen i Skjeberg. Det så relativt lite dramatisk ut i utgangspunktet: Ingen personskader, begrensede materielle skader, og bergingsarbeidet kunne skje på en Østfoldbanen avstengt for dagen på grunn av vedlikeholdsarbeid rett ved.

Men så begynte politiet å spørre vitner om hva som hadde skjedd.

– Vitneopplysninger som vi samlet inn på stedet førte til at politiet mistenkte at det var en annen sjåfør enn den voksne faren som var der, sier operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt.

U-svingende 14-åring

Det ble raskt klart at det egentlig var snakk om en annen og langt yngre sjåfør, som hadde lagt på sprang fra stedet. Sjåføren var mannens 14 år gamle sønn, som hadde tatt en u-sving tett ved jernbaneovergangen, og dultet borti en annen bil.

– Vi har ingen detaljer enda på om hvorfor han lot 14-åringen kjøre, sier Schie. Han understreker at det selvfølgelig er snakk om ulovlig kjøring, uansett om det er snakk om en ung øvelseskjører eller ei.

Bergingsarbeidet på stedet tok en times tid. Det tar neppe politiets etterarbeid, hva årsaken til ulykken angår.

Faren ble fratatt førerkortet på stedet, og er anmeldt for brudd på vegtrafikklovens §17:

Eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den. Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven), §17, andre ledd

Han har i avhør erkjent straffskyld, opplyser politiets operasjonssentral.

14-åringen er også anmeldt, men gitt sin unge alder blir det snakk om en annen type straffeforfølgelse enn for farens del. Eldstemann risikerer opp til ett års fengsel, eller å bli bøtelagt så det merkes.

Ingen av de to i bilen er kjent for politiet fra før. Ordensmakten har heller ingen mistanker om alkoholbruk eller annen rus av noe slag.