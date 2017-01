Papirløse valper slapp å bli avlivet

Slik ble valpene fraktet over grensa. Foto: Tollregion Øst-Norge

Det var i sommer at tollerne oppdaget de små yorkshirevalpene i et lite bur i en grå bag. En litauer bosatt i Norge forklarte at han hadde kjøpt valpene for 200 euro i hjemlandet og skulle beholde valpene og bruke dem i avl. Men han kunne ikke vise frem kvittering på kjøpet eller vaksinasjonspapirer.

– Slik som i dette tilfellet så aner vi jo ikke noe om hvor de kommer fra, vi vet ikke hva de er utsatt for, og heller ikke hvilke vaksinasjoner de har fått. Da er det klart at avliving ligger i korta, sa tolloverinspektør Nils Henrik Olsson til NRK etter funnet.

Betalte for karantene og veterinær

Den frivillige organisasjonen Dyrehjelperne leste artikkelen til NRK og kontaktet både politiet og Mattilsynet for å høre om valpene kunne reddes. Etter flere runder fikk de klarsignal om at de kunne overta valpene.

– Vi fikk forhandlet frem en pris for alle fem valpene på 72.000 kroner for fire måneder i karantene. I tillegg kostet det 150–300 kroner hver gang vi skulle besøke hundene på grunn av verneutstyr og slikt. Og så var det veterinærkostnader. Heldigvis var veterinæren helt suveren og tok ikke så mye betalt, sier daglig leder Marianne Møller i Dyrehjelperne.

Lykkelige hundeeiere: Thomas Bekkenes med Tito, Trond Børholm med Lilly, Benthe Andreassen med Mozart, Christian Grøttum med Yuna og Sonja Thorsen med Charlie. Foto: Marianne Møller

Ville gjort det igjen

Det var både dyrt og tidkrevende å besøke hundene de fire månedene de var i fullstendig isolasjon. Men Møller angrer ikke ett sekund.

– Nei, vi hadde gjort det igjen. Ikke med enkelthunder, for det er dårlig dyrevelferd å stå slik alene, men hvis det er flere hunder sammen slik som denne gangen. De lyste opp da vi kom på besøk, og da følte vi at det var verdt det, sier hun.

Dyrevernsorganisasjonen gjennomførte intervjuer og besøk før de valgte ut nye eiere som betalte 15.000 kroner i omplasseringsgebyr. Tre av hundene har nå fått nye eiere i Bergen, én i Oslo og den siste i Hønefoss.

Manglet muskler etter karantenetiden

Lilly sammen med sine nye hundevenner. Foto: Marianne Møller

En av hundene er det bergenserne Trond og Unni Børholm som har overtatt. De har fra før fire hunder, deriblant en annen smuglerhund. Den nye hunden har fått navnet Lilly.

– Vi så at hun trengte et nytt hjem og syntes synd på henne. Etter karantenetiden hadde hun ingen muskler i bena, så vi har trent mye. Nå er hun i super form og har lagt på seg 400 gram siden hun kom hit, sier hun.

At hun er papirløs bryr ikke familien seg om.

– Det betyr ingen verdens ting. Vi skal ikke avle på henne. Det som betyr noe, er at hun går godt sammen med de andre hundene våre. Hun er rett og slett et lite sjarmtroll, sier hun stolt.