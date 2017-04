Risikerer bortvisning

Russ som nyter medbrakt alkohol på russetreffet i Halden i helga, risikerer å bli bortvist fra området.

Det er ventet at rundt 8000 russ vil innta Halden festning, og nytt av året er at alkoholloven skal følges også på russens festivalområder. Politiet vil først gi advarsler for å så å bortvise de som blir tatt på nytt med medbrakt alkohol.