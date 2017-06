Pågrep mistenkt raner etter 20 minutter

En Joker-butikk sentralt i Halden var åstedet, der en mann truet til seg tobakksvarer. Hvordan ranet skjedde ønsker ikke operasjonsleder Terje Marstad å gå i detaljer om enda, siden den mistenkte ikke er avhørt. Mannen er polsk borger, men har vært bosatt i Østfold en stund. Han er ikke kjent for politiet fra før.

En av de tingene politiet skal avklare er om mannen kan knyttes til andre nylige hendelser i Halden.

Politiet er imidlertid klare på at dette var et ran, selv om det Marstad omtaler som et redskap mannen brukte ikke var av den livsfarlige typen.

– Det handler jo litt om hvordan de det går ut over oppfatter en slik situasjon. De ansatte ble skremt, men de er fysisk ikke skadet, sier Marstad.

20 minutter etter ransmeldingen «påtraff», som politiet kaller det, de en polsk mann i 20-årene og satte ham i forbindelse med ranet. Det ønsker ikke operasjonsleder Marstad heller å si så mye om foreløpig, utover at de har dyktige politifolk i Halden, med viktig lokal kunnskap.

– Vi snakket med de ansatte i butikken, spanet litt rundt i byen, og fant riktig person, sier Marstad.