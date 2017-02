Overskudd for Trøgstad kommune

Det foreløpige regnskapsresultatet for Trøgstad kommune for 2016 viser et positivt resultat på 19,5 millioner kroner. Det skriver økonomisjef i Trøgstad kommune, Anne Teig, i en pressemelding. Overskuddet er et resultat av økte refusjoner og høyere skatteinntekter enn opprinnelig budsjettert.