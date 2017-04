Overrasket over tunnelforslag

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre er overrasket over at regjeringen ønsker å bygge et parallelt tunnelløp til Oslofjordtunnelen. I Nasjonal transportplan, som kommer 5. april, får Statens Vegvesen penger til å bygge et nytt og brattere tunnelløp ved siden av det som allerede ligger der, skriver Aftenposten.