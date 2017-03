Det er ikke avgjort om mannen godtar dommen. Årsaken er at han hele tiden har nektet for å ha utført den voldtekten han er tiltalt og nå dømt for. Det opplyser hans advokat Nikolai Dericq Paasche.

Han var tiltalt for én voldtekt og en rekke samleier og andre seksuelle handlinger med til sammen seks andre mindreårige jenter. I tillegg mener påtalemakten han utførte krenkende handlinger selv, eller lurte mindreårige til å utføre slike handlinger. Dette skal ha skjedd med fire andre jenter.

Dette skjedde i hovedsak i form av bilder eller tekst sendt over Facebook, SnapChat eller andre sosiale medier.

Voldtekten skjedde ifølge tiltalen i 2010, da var mossingen 17 år gammel. De seksuelle forholdene han hadde til de seks jentene skjedde i tidsrommet 2012 til 2015, alle var da under 16 år gamle. I 2014 hadde han flere ganger samleier med ei jente på 13 år, heter det i dommen.

– To av jentene ble gravide, og det har fått konsekvenser for størrelsen på erstatningsbeløpene. Den ene jenta oppdaget at hun var gravid på 15-årsdagen, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

– Hennes tilværelse er snudd på hodet. Og flere av jentene har slitt med betydelige psykiske senvirkninger i etterkant.

Høye oppreisningskrav

Rettsforhandlingene startet 8. mars i Øvre Romerike tingrett.

Retten har dømt 23-åringen til å betale til sammen 840.000 kroner i erstatning til åtte jenter. Det høyeste enkeltbeløpet – 180.000 kroner – er knyttet til tiltalepunktet om voldtekt, som er det eneste han ikke har erkjent straffskyld for.

Bistandsadvokaten sier at dommen ligger tett opp til de erstatningskravene som ble lagt fram i retten. Reiestad Hansen representerte seks av jentene i retten.

– Vi er veldig fornøyde med dommen. Jentene føler at de har blitt ivaretatt under saken og i dommen, og det har vært viktig for dem, opplyser Reiestad Hansen.