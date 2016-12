Overgrepsdømt elev tiltalt på ny

Overgrepet han er dømt for skjedde 8. april i år. Nå er han tiltalt for å ha gjort det samme med en annen jente halvannen måned tidligere.

Ifølge den nye tiltalen forgrep han seg på jenta mens han holdt henne fast. Det skal ifølge tiltalen ha skjedd en gang i månedsskiftet februar/mars i år. I tillegg mener påtalemakten at gutten gjentatte ganger befølte henne. Dette skjedde «uten at hun rakk å reagere eller mens hun gjorde verbal eller fysisk motstand», står det i tiltalen.

Detaljene om overgrepet i den nye tiltalen er påfallende like de fra dommen i oktober.

Bygger på straffesaken

– Det kom opp opplysninger under den saken som gjorde det naturlig å undersøke en mulig annen sak. Det er den som det nå er tatt ut tiltale i, sier statsadvokat Andreas Schei, som førte den forrige saken i Fredrikstad tingrett.

Nå vurderer statsadvokatene om de to sakene skal ses under ett, noe som i så fall vil skje i Lagmannsretten. Foreløpig er saken berammet til den 4. januar.

Nekter straffskyld nå

I forrige sak erkjente den tiltalte det straffbare forholdet i retten, og fikk en solid strafferabatt i dommen. Den straffeutmålingen er anket av påtalemakten. Men 18-åringen er fremdeles å regne som skyldig i seksuelt overgrep, presiserer Andreas Schei.

– Siden han ikke anket skyldspørsmålet er det rettskraftig avgjort at han har gjort det, det er bare straffen som ikke enda er fastsatt.

Denne gangen har gutten ikke erkjent straffskyld, opplyser hans advokat Lars Dahlback. Utover det ønsker ikke Dahlback å kommentere saken nå.

Skolen følger opp

Skolens rektor sier de følger opp elevene som er eller skal ha vært utsatt for handlingene, men ønsker ikke å gå i detaljer om hvordan.

– Vi forholder oss til §9A i Opplæringsloven, der står det at alle elever har rett til et forsvarlig skolemiljø, fysisk, psykisk og sosialt. Både i forhold til forebygging og i forhold til saker som måtte oppstå, sier rektoren.

– Hvordan kan man forebygge noe slikt?

– Alle skoler skal jobbe holdningsskapende. Vi er jo et speilbilde av samfunnet for øvrig, med elever, foresatte og ansatte. Jeg vet ikke om kameraovervåkning, for eksempel, er veien å gå.

– Med forbeholdene knyttet til at det er snakk om en ny tiltale, ikke en dom: Stiller saken seg annerledes for skolen når den samme eleven nå påstås å være ansvarlig for et nytt overgrep?

– Dette har kommet ganske brått på meg, så det er vanskelig å svare nå, svarer rektoren.