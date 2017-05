Over tre hundre fikk kjøreforbud i storkontroll

– Selv om de aller fleste har alt i orden er vi likevel litt skuffet over resultatene. Vi har avdekket en del grove forhold som vi helst skulle vært foruten, sier fagleder for utekontroll i Hedmark, Geir Thomas Finstad. Storkontrollen ble avsluttet i dag.

Over 200 av kjøreforbudene kom som følge av dårlig lastsikring og dårlig sikt. 98 førere fikk pålegg om å sikre lasten sin bedre før de fikk kjøre fra kontrollplassen.

– Vi ser dessverre at for mange slurver når de skal sikre lasten sin. Paller med fliser, jernrør, kunstgressmatter, rødvin, flatskjermer og alt annet må sikres godt. Hvis ikke kan de i verste fall føre til alvorlige ulykker langs vegene. Plastdukene som skjermer lasten på mange vogntog holder ikke som lastsikring. De spjærer som ingenting hvis lasten seiler av gårde, sier fagleder for utekontroll i Østfold, Øyvind Grotterød.

På et av de kontrollerte vogntogene var lasten så dårlig sikret at den ramlet ut da føreren åpnet siden, som var laget av en presenning.

Statens vegvesen er skuffet over at mange vogntogførere slurver med å sikre lasten. Foto: Statens vegvesen

Én times hvile på over et døgn

Siden søndag ettermiddag har Statens vegvesen kontrollert 1304 tungbiler på de største grenseovergangene på Østlandet. 25 % av de kontrollerte kjøretøyene fikk kjøreforbud. I tillegg ble 29 førere anmeldt og det ble skrevet ut 148 mangellapper.

18 av de 29 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene. På Østby i Hedmark stoppet de et vogntog med to førere som til sammen hadde hvilt én time i løpet av de siste 30 timene. Begge mistet føreretten i Norge.