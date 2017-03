– Vi gjør en grundig telling og registrering av søppelet vi finner. Vi har 129 kategorier for gjenstander. Det kan være alt fra tau, udefinerbare plastbiter, Q-tips, lightere også videre, forklarer Anne Lise Bekken i Oslofjordens Friluftsråd.

Ønsker å bevisstgjøre folk

Anne Lise Bekken i Oslofjordens Friluftsråd sier at det er flere enkle ting vi kan gjøre for at det skal bli mindre plast i havet. Foto: Stian Pedersen / NRK

Søppelplukkingen skjer i forbindelse med OSPAR-konvensjonen som forplikter medlemslandene til å bedre det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet. Totalt 15 land deltar i OSPAR-prosjektet. Målet er å identifisere søppelets opphav. Stranda på Akerøya er en av de sju norske strendene som er med på prosjektet.

Bekken sier at det er mange av de samme gjenstandene som går igjen, spesielt finner de mye Q-tips. Ved å registrere hva de finner, håper Bekken å kunne opplyse folk.

– Vi må jo begynne ett sted. Da må vi jo ordne opp i det som er, og prøve å stoppe kildene. For å stoppe kildene må vi bevisstgjøre folk. Det er jo vi menneskene som er ansvarlige for det her, sier hun.

Og det er ikke vanskelig å gjøre en forskjell, mener hun.

– Det handler om enkle ting som å slutte å kaste ting i do, mange kaster blant annet Q-tips der, vi må slutte å sende opp ballonger på for eksempel idrettsarrangementer, vi må pante flasker med korken, og vi må generelt prøve å bruke mindre plast som for eksempel bæreposer.

Les også:

Mye søppel på badestrendene

Nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler nasjonalpark, Monika Olsen, sier at de bruker mange timer hvert eneste år på å få vekk søpla, ikke bare på Akerøya. Hun tror folk hadde fått hakeslepp om de så hvordan strendene ser ut etter vinteren, om de ikke ble ryddet.

Nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler, Monika Olsen, tror mange hadde blitt overrasket om de så strendene uten at de hadde plukket søppelet der. Foto: Stian Pedersen / NRK

– Vi har jo diskutert innimellom om vi bare skulle latt være å plukke slik at gjestene og turistene som kommer hit kunne se hvordan det ser ut etter en vinter. Nå blir folk møtt med rene strender mange steder fordi vi har vært og plukket. Hadde vi ikke gjort det, tror jeg vi hadde fått mange reaksjoner. Det er ganske ille, spesielt på de badestrendene hvor folk ønsker å bade og sole seg, sier hun.