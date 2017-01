Østfolding med i Oscarnominert film

Den svenske filmen «en mann ved navn Ove» er nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film. Co-produsent for filmen er Are Heidenstøm fra Fredrikstad, opplyser Fredrikstad Kino på Facebook. Av de norske håpene ble det ingen nominasjon på «kongens nei.» «En mann ved navn Ove» ble også nominert for beste sminke.