Tap for Moi og Tarik

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Basel da sveitserne gikk på et 0-3 tap for Manchester United i den første kampen i årets Champions League-sesong. Moi var en av Basels beste spillere i kampen. Tarik Elyounoussi fikk et drøyt kvarter for sitt nye lag Qarabag i 0-6 tapet for Chelsea.