Østfold-menn dømt for IS-deltakelse

To menn fra Østfold er i Borgarting lagmannsrett dømt til henholdsvis fire og 7,5 års fengsel for deltakelse i terrorgruppa IS. Det skriver VG. Mannen som ble dømt til fire års fengsel fikk redusert straffen med to år i forhold til dommen han fikk i Oslo tingrett, fordi lagmannsretten frifant ham for terrorforbund.