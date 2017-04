Plagsom mann på Tindlund

Politiet har fått tips om en person som plager og skremmer naboer på Tindlund i Sarpsborg. Ifølge Terje Marstad hos operasjonssentralen har mannen blant annet kontaktet barn for å be om penger. Han har også beveget seg i folks hager, banket på dører og åpnet ulåste dører. Dersom noen møter mannen blir de anbefalt å kontakte mannen og si at de vil ringe politiet.