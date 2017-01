Østfold kan få utdanning i fiskeri

Videregående utdanning i fiskeri og havbruk kan bli et tilbud i Østfold i framtiden. Østfold fylkeskommune skal kartlegge behovet for en slik utdanning og mulighetene for å få læreplasser.

Det skal også vurderes om en slik utdanning også skal rette seg mot oppdrettsnæringen.