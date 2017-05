Østberg jager pallen i Portugal

Østberg, som denne sesongen stiller til start i utvalgte VM-runder med sitt eget private team, overrasket de fleste ved å matche farten til fabrikksmørerne i Argentina. Til sjuende og sist ble det «bare» niendeplass, men det skyldtes problemer med bilen på dag to.

– Første dagen i Argentina var en stor opptur, og jeg tror at flere av fabrikksmørerne ble ganske overrasket. Vi kom dit usikre på hvordan vi lå an, men hadde funnet et oppsett på bilen som fungerte veldig bra. I Portugal kommende helg vil vi prøve å bygge videre på dette, sier Østberg.

Som privatfører hadde Østberg muligheten til å «prøvekjøre» bilen foran løpet i Argentina. For fabrikkteamene er det i henhold til reglementet ikke lov å teste eller prøvekjøre rett før en VM-runde i de «oversjøiske løpene».

– Vi fikk et par timer med kjøring på en veistubb vi delte med noen av de argentinske førerne. Det var ganske pussig, men dette ble det umiddelbart klaget på til FIA (det internasjonale forbundet) av fabrikkteamene, da de så hvor konkurransedyktige vi var i løpet, sier Mads.

Sterk generalprøve

Østfoldingen smiler av at hans høye fart skapte frustrasjon blant konkurrentene.

– Jeg ser det humoristiske i situasjonen og tar det egentlig som en kompliment, sier Østberg.

I kommende helgs VM-runde i Portugal er målet å utfordre fabrikkslagene på ny. Oppladningen har vært den aller beste.

Forrige helg kjørte Østberg og kartleser Ola Fløene inn til overlegen og overbevisende seier i Rally Sørland, årets fjerde NM-runde.

– Vi fikk 12 mil med full satsing i Rally Sørland og møtte konkurranse på høyt nivå. Seiersmarginen bekreftet at vi er på rett vei med hensyn til tempo, sier han.

Klassiker

Rally Portugal er en av klassikerne i rally-VM. Løpet var med på kalenderen allerede i 1973, da rallyVM ble arrangert for første gang. Bortsett fra i perioden 2002–2006 har Rally Portugal alltid vært en del av mesterskapet.

– Karakteren på veien er noe annerledes, men i likhet med Argentina kjøres Rally Portugal på smale, røffe, sporete og steinete grusveier. Jeg gleder meg til å komme i gang, for dette er et tøft og utfordrende rally med en helt fantastisk atmosfære, sier Østberg.

Østfoldingen tok sin hittil eneste VM-seier nettopp i Rally Portugal i 2012 og fulgte opp med 3. plass i 2014.

Rally Portugal kjøres med base i byen Braga og starter med en spesialprøve på rallycrossbanen i Lousada torsdag kveld. I løpet av fredag, lørdag og søndag skal det kjøres ytterligere 18 fartsprøver.