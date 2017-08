Østberg dropper VM-runde

Et problem med styringen på bilen gjør at Mads Østberg (29) dropper VM-runden i rally i Tyskland denne uken. Det skriver VG. Det gjør han etter en dramatisk situasjon i EM-rallyet for snaut to uker siden. – Jeg føler meg ikke trygg til å kjøre den bilen i Tyskland, sier Østberg. – Det er altfor stor risiko.