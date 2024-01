Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks To tilsette i Øst politidistrikt, ein mann og ei kvinne, fekk tilbod om ulik lønn for same jobb. Mannen fekk først tilbod om 25.000 kroner meir enn kvinna.

Kvinna klaga og fekk lønnsauke, men politiet auka samtidig lønna til den mannlege søkjaren.

Diskrimineringsnemnda har slått fast at kvinna vart diskriminert på grunn av kjønn. Dette er første gong på to år at nemnda har komme til ein slik konklusjon.

Kvinna vart tilkjend erstatning på 20.000 kroner og lønnsauke til 875.000 kroner i oktober i fjor. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

For første gong på to år har Diskrimineringsnemnda slått fast at ein person er forskjellsbehandla med ulik løn på grunn av kjønn.

Det kjem fram i ei samrøystes avgjerd frå oktober i fjor, som NRK har fått tilgang til.

To tilsette i Øst politidistrikt, ein mann og ei kvinne, søkte på to heilt like jobbar som politiadvokatar i 2022. Begge fekk jobben, men éin ting skilde dei.

Mannen fekk tilbod om 850.000 kroner i året. 25.000 kroner meir enn kvinna.

Ho klaga og fekk sett årsløna til 850.000 kroner. Samtidig auka politiet løna til den mannlege søkjaren til 875.000.

Då klaga kvinna til Diskrimineringsnemnda.

– Nemnda har etter dette kome til at forskjellsbehandlinga av A ikkje er lovleg og at A blir diskriminert på grunn av kjønn, står det i vedtaket.

NRK har vore i kontakt med kvinna, men ho ønskjer ikkje å bidra i saka.

Øst politidistrikt held til mellom anna her på Grålum. Dei har også kontor i Ski, Lørenskog, Lillestrøm. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

HR-direktøren vil ikkje stilla til intervju

NRK har vore i kontakt med Øst politidistrikt og bede om svar på fleire konkrete spørsmål.

Politiet ønskjer ikkje å stille til intervju, men har gitt ein skriftleg kommentar.

– Det er tydeleg at vi i større grad burde lagt fram kva for vurderingar som låg til grunn for lønstilbod og lønsfastsetjing. Vi forskjellsbehandlar ikkje basert på kjønn, skriv avdelingsdirektør for HR Britt Stine Strand i ein e-post til NRK.

NRK har mellom anna stilt desse spørsmåla:

Kva konkret meiner Øst politidistrikt har skjedd i denne saka?

Fekk den mannlege kandidaten lønsauke etter at kvinna reagerte og fekk lønsauke?

Når Øst politidistrikt no er felt i nemnda, kva meiner de dette har av konsekvens for politietaten?

Strand seier dei ikkje ønskjer merksemd rundt denne saka.

– Eg tenkjer difor at det ikkje vil vere rett av meg å stille opp på eit intervju i samband med denne saka, seier Strand.

– Høyrest merkeleg ut

I Noreg er det forbode å diskriminere tilsette med ulik løn basert på kjønn. Studiar viser at kvinner i gjennomsnitt tener 8,6 prosent mindre enn menn.

– Denne saka høyrest merkeleg ut. Viss du aukar løna til mannen i same slengen, så er du like langt, seier Steinar Vagstad, hovudtillitsvald for Forskerforbundet ved UiB.

Professor og hovudtillitsvald ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad. Foto: Johan B. Sættem

Som tillitsvald har han i fleire år sett mange ulike grunngjevingar for korleis løn blir sett på universitet.

Vagstad meiner arbeidsgivarar bryr seg meir om utdanning og CV, enn om dei faktiske arbeidsoppgåvene.

– Viss nokon tek jobben med å forhandle løn, så gir ikkje det deg grunnlag for å jekka opp nokon andre si løn. Det hender ofte at folk i same jobbar får ulik løn, seier han.

Merksemd vil auka medvitet

I 2023 var saka frå Øst politidistrikt den einaste som enda med brot innan kategorien «lik lønn for likt arbeid» hos Diskrimineringsnemnda.

Fagforeningen Politijuristene reagerer på politiarbeidet.

Leiar for fagforeininga Politijuristene, Marianne Børseth Steensby. Foto: Tore Letvik / Juristen

– Her har det kanskje vore manglande juridisk kunnskap i politidistriktet. Det er urovekkjande at noko sånt skjer i politiet i nyare tid, seier leiar Marianne Børseth Steensby.

Kvinna vart i oktober i fjor tilkjend erstatning på 20.000 og lønnsauke til 875.000 kroner, ifølgje avgjerda frå nemnda.

Steensby synest det er uheldig at ein slik feil skjer i politietaten.

– Her viser ein at ein ikkje har den kompetansen som ein burde. Ei merksemd rundt ei sånn sak, vil auka medvitet, seier ho.