Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En kvinnelig politijurist ble diskriminert da Øst politidistrikt økte lønnen til hennes mannlige kollega da hun klaget på lønnsforskjellen mellom dem.

HR-direktøren i Øst politidistrikt nektet for forskjellsbehandling basert på kjønn.

Kvinnen mener arbeidsgiveren ved HR-direktøreren ikke tar saken seriøst og kritiserer hennes uttalelser.

HR-direktøren sier arbeidsgiveren har beklaget ovenfor den berørt medarbeideren, og at de vil bruke avgjørelsen i læringsøyemed.

Kvinnens fagforening, Politijuristene, ber om større juridisk kompetanse for å unngå lignende saker i fremtiden.

– Det fremstår som at hun ikke tar innover seg at jeg faktisk ble utsatt for diskriminering, sier politikvinnen.

Forrige uke kunne NRK fortelle at Øst politidistrikt var felt i Diskrimineringsnemnda på grunn av forskjellsbehandling av to politijurister.

En mann og kvinne søkte på, og fikk, to identiske politijurist-stillinger. Men kvinnen fikk 25.000 kroner mindre i lønn enn den mannlige søkeren, til tross for at de skulle gjøre den samme jobben.

Kvinnen fikk samme lønn som sin mannlige kollega da hun klagde, men politiet satt samtidig opp mannens lønn ytterligere.

Øst politidistrikt har kontorer i blant annet Lillestrøm, Ski og Sarpsborg. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

HR-direktør i Øst politidistrikt Britt Stine Strand ønsket ikke å stille til intervju i saken.

Men hun ga en kort skriftlig kommentar:

– Det er tydelig at vi i større grad burde lagt frem hvilke vurderinger som lå til grunn for lønnstilbud og lønnsfastsettelse. Vi forskjellsbehandler ikke basert på kjønn, skrev Strand i en e-post til NRK.

Den kvinnelige politijuristen ønsket ikke å kommentere den forrige saken. Men nå tar hun bladet fra munnen.

– Det er skremmende at læringspunktet ikke er «lik lønn for likt arbeid», men «argumentere bedre for forskjeller», sier kvinnen til NRK.

Politiet: Tar saken på alvor

Avgjørelsen mot Øst politidistrikt var første gang på to år at Diskrimineringsnemnda har slått fast at en person er forskjellsbehandlet med ulik lønn på grunn av kjønn.

Kvinnen mener det er kun hennes egne ledere som har handlet riktig med en tidlig beklagelse.

– Jeg opplever svaret til HR-direktøren som om avgjørelsen fra nemnda er feil, og at jeg urettmessig har vunnet eller vunnet på feil premiss, sier hun i dag.

NRK har sendt en rekke spørsmål til HR-direktør Britt Stine Strand. Hun ønsker heller ikke denne gangen å stille til intervju, men har sendt et skriftlig svar på e-post.

HR-direktør i Øst politidistrikt, Britt Stine Strand. Foto: Øst politidistrikt

– Som arbeidsgiver har vi beklaget overfor den berørte medarbeider både skriftlig og muntlig, og som øverste ansvarlig for HR-funksjonen beklager jeg selvsagt det som har skjedd på vegne av politidistriktet, skriver Strand.

Hun understreker at de tar saken til den diskriminerte kvinnen på alvor.

– Vi vil bruke avgjørelsen i læringsøyemed og understreke viktigheten av gode og ryddige vurderinger i vår dialog med ledere som fastsetter lønn.

– Uttalelsen kan ikke stå ubesvart

Avgjørelsen fra Diskrimineringsnemnda var enstemmig.

De to juristene, både mannen og kvinnen, jobbet begge i politiet da de fikk de nye stillingene.

– Hun har betydelig lenger arbeidserfaring som jurist og hun har også klart lengre arbeidserfaring som påtalejurist enn den mannlige kandidaten, står det i vedtaket.

Diskrimineringsnemnda slår klart fast at kvinnen ikke har blitt hørt av Øst politidistrikt.

– Ved utmålingen har nemnda blant annet lagt vekt på arbeidsgivers manglende vilje til å imøtekomme A i prosessen som gjaldt lønnstilbudet, og den lite konkrete begrunnelsen som ble gitt for å lønne to personer av ulikt kjønn ulikt, står det.

Kvinnens fagforening, Politijuristene, håper saken fører til høyere kompetanse på fagfeltet.

– Det er viktig at dette ikke gjentas, verken i dette politidistriktet eller andre politidistrikt. Man må gi slike saker større juridisk oppmerksomhet enn hva man har gjort før, sier leder Marianne Børseth Steensby.