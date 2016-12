Oskar (9) fikk brannbil i julegave av bestefar

Ni år gamle Oskar Danielsen har cerebral parese etter et kraftig hjerneslag og sliter med konsentrasjonsproblemer og uro.

Han har derfor store utfordringer i hverdagen og har fått en totalt tilrettelagt skolehverdag. Men ett sted finner den energirike niåringen både ro og glede.

I verkstedet sammen med bestefar og bestevenn Jan Otto Danielsen.

– Vi mekker og ordner, og gjør stort sett det vi har lyst til. Jeg tror det gjør Oskar godt, for da har han noe å drive med på fritiden. Dessuten tror jeg han kan nå veldig langt når det gjelder å skru bil, sier bestefaren.

Oppkalt etter brannmann

De to bestevennene gjør «alt» sammen, fra å samle og mekke på gamle militære kjøretøy, dra på biltreff og «gubbesamlinger» i militærbilforeningen.

Men det var én ting Oskar gjerne skulle ønske at han hadde – nemlig en brannbil.

Gleden var derfor stor da brannvesenet i Eidsberg skulle kvitte seg med sitt gamle kjøretøy, og bestefar Jan Otto var rask på labben og sikret seg bilen for 25.000 kroner.

– Han reagerte veldig. Han kom hjem fra skolen i drosje og jeg stod der med brannbilen da han kom. Han løp ut av drosja og var vel to meter over bakken, ler Jan Otto.

– Det er en fin bil! Jeg er kjempefornøyd, følger Oskar opp.

Stigebilen står nå i oppkjørselen til bestefar og har fått det kledelige navnet «Viggo Brannbil» – oppkalt etter Viggo Kruse ved Indre Østfold brann og redning, som frem til nå har stelt med bilen.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken.

KAMERATER: Oskar og Jan Otto bruker mye av fritiden sammen. Nå har de fått et nytt prosjekt å jobbe med. Foto: Petter Larsson/NRK

Skal være synlig

Men etter hvert skal bilen forhåpentligvis flyttes hjem til Oskar. Der skal Jon Otto Danielsen bygge en egen garasje i Leca og der skal Oskar og bestefar mekke og pusse på den staselige brannbilen.

– Vi har en del gamle biler som vi jobber med å få i stand, så garasjen vår er helt full. Nå må vi prøve å bygge noe nytt, en ny brannstasjon hjemme hos Oskar, smiler bestefaren.

Planen er at bilen fortsatt skal være synlig i nærmiljøet. Blant annet gjennom besøk hos de lokale barnehagene og ikke minst som paradebil helt fremst i nissetoget i Mysen sentrum før jul.

– Vi håper at vi skal klare å bevare den. Så kan barnehager komme til oss på besøk for å se på den, eller så skal vi kjøre rundt og vise den frem. Det er jo stigebilen som er brannbil for barna i Eidsberg.