– Vi syntes det var veldig urettferdig om det skulle bli sånn at bare ett politidistrikt skulle tolke regelverket på denne måten, mens det var fritt frem andre steder i landet, sier ordføreren i Halden, Thor Edquist til NRK.

I januar ble det kjent at nye retningslinjer for alkoholservering sørget for at russen som skal på treff i Østfold, Follo og Romerike må droppe medbrakt alkohol inne på de avstengte festivalområdene.

De strenge reglene som bare gjaldt i politidistrikt Øst falt ikke i god jord hos ordføreren i Halden. Han sendte derfor et brev til Politidirektoratet og ba om at skjenkereglene måtte skjerpes inn over hele landet.

Nå har han fått gjennomslag. Ifølge Dagbladet innføres alkonekten for all russ i hele Norge fra og med i år.

– Halden sto i fare for å miste et stort arrangement, det årlige landstreffet for russen på festningen. Da gjorde vi en jobb sånn at det skulle bli likhet over hele landet, sier Edquist.

Russepresidenten: – Rettferdig

– Jeg syns det er flott at vi har klart å få til at det blir like regler over hele landet. Det viser at om man gjør en jobb og går inn for det, så kan man endre regelverket også når det gjelder hele landet, fortsetter ordføreren.

Edquist forteller at det tidligere år har vært noen utfordringer med ungdommer som har blitt overstadig beruset på russetreffet i Halden

Kommunen har tidligere hevdet at 300 personer måtte behandles for alkoholrelaterte skader i forbindelse med fjorårets landstreff.

Russepresident Sigurd Spørch Thoresen i Halden er glad for at det blir likt for russ over hele landet. Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

– Det er ikke sånn at det nå blir alkoholnekt, men de som arrangerer russetreffet må skaffe løyve og kan servere alkohol i kontrollerte former, sier Edquist.

Russepresident i Halden, Sigurd Spørch Thoresen, er enig med ordføreren om at det er rettferdig med like regler over hele landet.

– Jeg synes selvfølgelig det er kjedelig ettersom jeg nå må betale mer for alkoholen jeg trenger til russetreffene, men jeg forstår at politiet ønsker å innføre forbudet. I tillegg er det rettferdig at det nå innføres like regler for hele Norge, da er det i hvert fall rettferdige konkurransevilkår for de ulike treffene, sier Thoresen til NRK.