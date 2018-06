Opposisjonen krever kortere ventetid når man ringer politiet

Publikum, media og til og med politiet selv sliter med å nå fram til operasjonssentralen i Øst politidistrikt på telefon.

– Dette går på tilliten løs, og vi er de første til å erkjenne at det ikke er godt nok, sier Olav Unnestad, leder for Felles enhet for operativ tjeneste ved Øst politidistrikt.

Senterpartiets justispolitiske talsperson Jenny Klinge har selv slitt med å få tak i politiet når hun har ringt. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Det er spesielt telefonnummeret 02800 som er flaskehalsen. Nå mener opposisjonspolitikere at justisministeren må komme på banen.

– Det er ganske absurd at den såkalte nærpolitireformen skulle gjøre politiet mer tilgjengelig for folk, og så får vi høre at folk ikke får tak i politiet på telefon, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

Forventer tydeligere krav til ventetid

Forrige fredag gikk det så langt at politiet frarådet folk å ringe.

Det får KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til å reagere.

– Dette er veldig alvorlig, for det handler om trygghet for folk. Politiet vil ikke fungere hvis man ikke bruker de øynene og ørene som folk der ute har, sier han.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF opplevde at det tok lang tid da han ringte politiet i en alvorlig situasjon. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Ropstad forventer at justisministeren griper inn og stiller tydeligere krav til ventetid.

– Det har Stortinget gjort når det gjelder 112. Det kan ikke være sånn at folk sitter i kø i en halvtime når de ringer 02800, sier han.

– Har du selv slitt med å få tak i politiet?

– Ja, det har jeg faktisk. Det var i en alvorlig situasjon der jeg ventet veldig lenge, og det var ekstremt krevende. Det tror jeg mange har opplevd, sier Ropstad.

– Gikk glipp av gjeng-informasjon

Politiet har den siste tiden også fått sterk kritikk for sin håndtering av gjengkriminaliteten i Oslo. Jan Bøhler, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, kobler dette til politiets telefonproblemer:

– Jeg har fått henvendelser fra innbyggere som har hatt noe viktig å fortelle om gjengmiljøer, men som har ringt og ringt uten å komme igjennom. Det gjør at politiet går glipp av viktig informasjon og mister tillit i befolkningen, sier Bøhler.

Jan Bøhler i Arbeiderpartiets justiskomité forventer at justisministeren kommer på banen. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Jeg synes justisministeren bør forsikre seg om at nærpolitireformen fungerer. Det er det motsatte som skjer nå når de ikke makter å ta telefonen, sier Bøhler.

NRK har vært i kontakt med Justisdepartementet, som ikke hadde anledning til å kommentere.