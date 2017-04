Opplever kritikkverdige forhold

En rapport fra Østfold kommunerevisjon IKS viser at 328 ansatte i Moss kommune mener de har opplevd kritikkverdige forhold på jobben de siste fem årene, det skriver Moss Avis. Tallene er basert på en undersøkelse der over 1000 ansatte har svart. Rapporten legges fram for Moss bystyre mandag.