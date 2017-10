Oppgraderer fergekaia i Moss

Fergekaia i Moss skal utbedres for 65 millioner kroner de neste to årene. Oppgraderingen vil gi bedre løsning for fotgjengere og syklister, samt noe raskere lasting og lossing av biler, opplyser Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Vegvesenet, veiavdeling Østfold.