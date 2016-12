Oppdaget E.coli i drikkevannet

Onsdag ettermiddag ble det sendt ut en sms til alle innbyggerne om funnet. Kommunen skriver at verdien er relativt liten, men at vannet ikke bør drikkes uten at det kokes først. Hvis noen føler seg syke grunnet bakterier skal de kontakte legevakten.

Kan være en feil

Denne meldingen ble sendt ut folk i området. Foto: Skjermdump

Beate Andersen, driftsleder ved teknisk avdeling i Rygge kommune, sier at det er vanskelig å svare på hvorfor det har skjedd.

– Vi håper egentlig at det bare er tilfeldig. Vi kan ha vært litt uheldig med selve prøven, vi kan ha kommet borti noe. Kanskje har ikke flaskene vært helt rene, eller noe slikt. Mest sannsynlig så er det nok det, sier hun.

Om det ikke er prøveflaskene sin skyld, kan det være en lekkasje en plass slik at skittent vann blir blandet med det rene. Dette sier Andersen er svært lite sannsynlig.

Tar nye prøver i morgen

Kommunen tar prøver hver uke på flere ulike steder. Det er kun funnet E. coli på den ene stasjonen.

– Det er et stort området, og vi er litt usikre på nøyaktig for dette er. Derfor sendte vi ut varsel til alle som kan være berørte, sier hun.

Kommunen kommer ikke til å friskmelde vannet før nye prøver er analysert.

– Vi tar nye prøver til i morgen tidlig på flere steder i den delen hvor vi har funnet bakterien. Og så må prøvene analyseres. Det pleier å ta 12 timer, opplyser Andersen.