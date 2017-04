Hvaler har i dag over 4300 hytter. Det tilsvarer nesten 48 hytter for hver kvadratkilometer av det populære øyriket i Østfold.

Toril Lundeby har hytte på Holterfeltet på Kirkøy, der Hvalers "hovedstad" Skjærhalden ligger. Her skal det bygges ni nye hytter, noe som er sjelden kost fordi det er et generelt hyttebyggeforbud i kommunen.

– Det synes jeg er greit. På dette feltet er det greit at det selges noen tomter, men det er bra at kommunen generelt har et stramt grep om det, sier Lundeby.

Byggingen kan skje fordi det er regulert som hyttetomter fra tidligere.

Snart kan det bli flere muligheter for det jobbes i kommunen med en fortetting av fem hytteområder.

Politisk vilje

Til nå har dette vært hindret av et regelverk som ville gi høye kostnader for kommunen med å få det til, sier ordfører Eivind Norman Borge (Frp).

Hvalerordfører Eivind Norman Borge har jobbet lenge for å myke opp reglene for bygging av hytter på Hvaler. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– De kan komme en politisk sak på dette til høsten der vi går inn for å forenkle reglene, sier han.

Ordføreren mener det er politisk vilje til å åpne for dette nå. Han legger heller ikke skjul på at han ønsker hele byggeforbudet vekk, men at det sitter lenger inne å få til.

– Dette er et attraktivt område der det er plass til flere. Om vi ikke får til en oppheving av det generelle forbudet, så tror jeg vi får til en oppmykning som kan gi 4–500 nye hytter. Det betyr mye for Hvalersamfunnet.

De fem områdene som kan bli åpnet for mer hyttebygging er:

Urdalstoppen på Kirkøy

Sand/Basto på Spjærøy

Skipstad/Huser på Asmaløy

Li på Asmaløy

Papper/Laenga

Bygges få nye hytter i Østfold

Trenden med lite hyttebygging gjelder hele Østfold. Fylket har en lang og flott kystlinje, men det bygges bare rundt 30 nye hytter i Østfold hvert år.

Hvaler har en av de høyeste hyttetetthetene i landet, med nesten 48 hytter pr. kvadratkilometer. Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Årsaken er todelt, sier leder av Eiendomsmeglerforeningen i Østfold, Amund Tvete Hermansen.

– I indre Østfold er det ikke et stort marked for nye hytter, det er mange gamle hytte med lave verdier. Langs kystlinjen er det mange restriksjoner nær strandsonen. Så der får man ikke lov til å bygge, sier han.

Bare Vestfold, Akershus og Oslo har lavere nybygging av hytter enn Østfold.

Delte meninger

Ellen Bull fra Oslo har også hytte på Holtefeltet, og har vært her i sju år. Hun får en ny hytte vegg i vegg, på baksiden av sin egen.

– Det er litt både og. Vi får en hytte tett innpå vår, men ikke på den siden vi bruker mest. Den kommer i hvert fall ikke til å ta sola, sier hun.

Hva tenker du om å bygge mer på Hvaler?

– Nei, jeg synes det er nok.