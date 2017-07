Ønsker forsikringer om Follobanen

Ordføreren i Ski ber om forsikringer fra samferdselsministeren om at byggingen (P) av Follobanen og Ski stasjon fortsetter som planlagt. Flere underleverandører har stoppet arbeidet fordi de venter på betaling fra den italienske hovedentreprenøren. Nå har ordfører Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet sendt departementet et bekymringsbrev om faren for at arbeidet blir forsinket, skriver Østlandets Blad.