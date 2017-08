– Det er mye usunt ute og går, så hvis jeg kan være med å hjelpe på et eller annet vis, så gjør jeg gjerne det, sier OnklP, eller Pål Tøien som han egentlig heter.

Prosjektet rapperen nå vil være med å støtte er utarbeidet fra Askim. Med figuren "Jonny Jern" i spissen ønsker Beate Riiser Wengen at alle elever skal bli utstyrt med samme grunnpakke med informasjon om helse fra første klasse.

JONNY JERN: Figuren er formidler av informasjon til barna.

– Det startet som et rent ernæringsprosjekt der vi skulle få "Jonny Jern" og "Vita C" til å bli ernæringens Karius og Baktus. På veien har det blitt et prosjekt som skal forebygge sosial ulikhet i helse, og nå alle de ungene som ikke får viktig informasjon for å opprettholde helsa si hjemmefra, sier Wengen.

"Jonny Jern" og "Vita C" personifiserer næringsstoffene og er formidlere av informasjonen til barna.

Som Wengen påpeker, er ikke politikk noe OnklP vanligvis driver med, men dette prosjektet vil han støtte. Hun er glad for å få ham med på laget, og tror han kan nå unger de kanskje ikke ville nådd ellers. Og rapperen er enig.

– Hvis jeg sier noe, er det kanskje lettere at det kommer gjennom til ungene enn med en lokalpolitiker, sier han.

Nye Blekkulf

OnklP tror at en figur som "Jonny Jern" er en god idé.

– Da jeg var barn fikk Blekkulf meg til å tenke på miljøet, så jeg tror en sånn tilnærming vil treffe flere. Og det er smart å ha det innarbeidet fra tidlig av. Foreldre forer barn med dårlige greier, og det er der "Jonny Jern" kommer inn som den superhelten han er, sier han.

PÅVIRKNINGSKRAFT: OnklP tror han kan nå lettere frem til ungene enn en lokalpolitiker kan. Foto: Natalie Kristiansen / NRK

Og det er akkurat det Wengen ønsker å oppnå.

– Dersom du vokser opp i en familie som er nederst på rangstigen, har du lett for å arve din sosiale bakgrunn. Men hvis barna får inn informasjon fra første klasse, og ved hjelp av gode folk som Pål, kan barna lære at de kan skape sin egen fremtid.

Det at OnklP skal bidra, er ennå i startfasen, men ifølge rapperen kan det være at han allerede har noe på gang.

– For alt du vet, har jeg allerede en sang om "Jonny Jern", sier OnklP hemmelighetsfull.

"Jonny Jern"-prosjektet har god støtte blant lokale politikere og ble godt tatt imot da Wengen presenterte det i Helse- og omsorgsdepartementet. Det har også vært testet ut på lokale barneskoler, men Wengen understreker at de trenger mer for å nå ut til skoler over hele landet.

– Det hjelper ikke at OnklP skal støtte prosjektet hvis vi ikke får penger, sier hun.