Olsen fikk proffkontrakt med Porsche

Nyheten om Olsens fabrikkontrakt ble sluppet under Porches årlige galla i Tyskland. Etter to år som juniorfører blir nordmannen oppgradert til såkalt «Young Professional» (ung profesjonell) hos den tyske bilprodusenten.

– Jeg er overlykkelig. Å bli en fullverdig profesjonell racerfører har vært mitt mål helt siden jeg begynte med gokart som guttunge. Jeg er svært takknemlig for å ha fått denne sjansen hos Porsche, og jeg gleder meg til å ta fatt på neste sesong, sier Dennis Olsen i en pressemelding.

Våler-gutten vant i år Porsche Carrera Cup, mens han ble toer sammenlagt i Porsche Supercup.

Som en av de unge profesjonelle skal Olsen neste sesong kjøre flere ulike løp og delta i forskjellige mesterskap verden over. Han kommer til å kjøre for ulike Porsche-team.

– Etter den gode sesongen jeg har hatt i år, så håpet jeg å bli promotert til en «Young Professional». Det var akkurat det som skjedde. Det vil si at jeg nå går fra sprintløp, hvor kun jeg har kjørt, til langdistanseracing hvor jeg vil dele bil med flere teamkamerater. På sikt er målet å få kjøre en av Porsches fabrikkbiler i 24-timersløpet på Le Mans, men akkurat nå har jeg kun fokus på den kommende sesongen, forteller Olsen.

Det har aldri skjedd før at en nordmann har fått en lønnet fabrikkontrakt i asfaltracing. Tommy Rustad kjørte gratis for Volvo-fabrikken i STCC et par år.