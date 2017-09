Øker bemanning i barnehager

Sarpsborg kommune skal øke bemanningen i de kommunale barnehagene med 27 årsverk i 2018. Det kom frem i formannskapet i går. Det skal innføres en ny bemanningsnorm for barnehager fra 1. august 2018, som krever maks seks barn over 3 år per voksen, og maks tre barn under 3 år per voksen. Dette og andre økte kostnader i kommunen gjør at de nå må sette i gang innsparing i alle kommuneområdene.