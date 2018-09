Dette bekrefter komikerens nære familie overfor Demokraten mandag morgen.

Johannessen ble født 4. oktober 1950, og vokste opp i Gamlebyen i Fredrikstad. Han bidro i en rekke revyer og reiste landet rundt med showene sine.

– Fredrikstad har mistet en av byens aller største kulturpersonligheter, skriver Fredriksstad Blad.

Øivind «Raymon» Johannessen er død Du trenger javascript for å se video. Øivind «Raymon» Johannessen er død

Raymon og Elvis

Øivind Johannessen ble for alvor kjent på 70-tallet som Elvis-imitator under navnet «King Kong», men det er kanskje gjennom rollefiguren «Raymon» han ble aller best kjent.

Raymon ble skapt av vitsetegneren Ragnar «Joker» Pedersen og Johannessens tolkning var særlig kjent for sin brede Østfold-dialekt og karakteristiske «Hællæ»-hilsen.

Øivind Johannessen (t.v.) var i en årrekke en profil i det norske revymiljøet. Her er han og Tor Erik Gunstrøm på vei inn til premieren på Boeing Boeing på Dizzie Showteater i 2009. Foto: Falch, Knut / SCANPIX

I et intervju med Dagsavisen i fjor fortalte komikeren at det etter over 60 år på scenen bare var én ting han ikke ville snakke for høyt om. Nemlig at den ikoniske sixpencen til Raymon var stjålet fra NRKs kostymelager.

– Jeg glemte å levere den tilbake. Men den saken er vel foreldet nå, sa han.

I 2004 mottok Johannessen Justers ærespris, som er en av de høyeste utmerkelser som finnes innen revybransjen.

– Vi var som samboere

Pål Nielsen jobbet med Johannessen i en årrekke i revygruppa 3 Kæll. Sammen spilte de godt over 100 forestillinger sammen.

– Vi var nærmest som samboere da vi jobba sammen. Han var en veldig profesjonell type, som jobba veldig mye. Mange tenker at karakterene hans bare var noe han fant på der og da, men det var ekstremt mye øving og jobbing bak hver karakter. Han var et av de største scenetalentene vi har hatt, forteller Nielsen.

Øivind Johannessen var i en årrekke en del av revygruppa 3 Kæll sammen med Pål Nielsen (t.h.) og Atle Jensen (t.v.). Foto: Rainer Prang / NRK

Han mottok dødsbudskapet med sorg.

– Det kom som et sjokk. Vi fikk mindre kontakt, men traff hverandre innimellom. Jeg tenker jo at 67 år er alt for tidlig. Det vil ta tid å synke inn, sier han.

Atle Jensen, den tredje i gruppa, fikk beskjeden søndag kveld.

– Det er forferdelig trist. Det kom veldig overraskende på, for som jeg var kjent med var han i god form og ikke syk. Folk elsket Øivind. Han hadde en helt spesiell evne til å underholde publikum som få andre hadde, sier Jensen.

Johannessen bidro også i Trond Kirkvaags Showtalk som gikk på NRK, samt som stemmen til Obelix i Asterix erobrer Amerika fra 1994 og som skurk i den tredje serien om Brødrene Dahl, «Brødrene Dahl og legenden om Atlant-is»