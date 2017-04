Öhrn i kontakt med svensk klubb

Svenske Daniel Öhrn er trolig tapt for ishockeyklubben Sparta, det skriver den svenske siden Hockeymagasinet.nu. Öhrn var en sentral spiller for Sparta denne sesongen. Spillerens agent sier til nettsiden at Öhrn er i kontakt med en klubb som spiller på nivå to i Sverige.