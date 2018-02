Krever fire års fengsel

Aktor la ned påstand om fire års fengsel for alle de tre mennene som er tiltalt for økonomisk utroskap og grovt skattesvik. De tre er tiltalt for å ha tappet et bemanningsselskap i Sarpsborg for 7,2 millioner kroner ved hjelp av fiktive fakturaer til et selskap på Malta., Pengene ble tatt ut ved hjelp av sveitsiske bankkort uten å oppgi dem for beskatning. Samlet skulle det vært betalt 2, 5 millioner kroner i skatt.,