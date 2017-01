Nyttårsforsettet som ble folkebevegelse

– Tjukkasgjengen har betydd utrolig mye. Da jeg startet opp for rundt 5 år siden hadde jeg hatt to hjerteinfarkt og hadde dårlig helse, forteller Per Henriksen til NRK.

BEDRE HELSE: Leder for Tjukkasgjengen i Rygge, Per Henriksen, har fått bedre helse etter at han ble med i Tjukkasgjengen. Foto: Petter Larsson / NRK

I dag er han leder av Tjukkasgjengen avdeling Rygge i Østfold. På landsbasis finnes det over 360 avdelinger av trimgruppen som daglig møtes for å gå turer, eller trene sammen.

– Helsen har blitt mye bedre. Jeg har gått ned i vekt og bruker mindre medisiner enn tidligere. Tjukkasgjengen har endret hele livsstilen min, smiler Henriksen.

Startet som nyttårsforsett

Trimgruppen startet ved en tilfeldighet. Jan Ellefsen skrev en post på Facebook da han sluttet å røyke. Det skulle fungere som et press og en motivasjon at «alle» fikk vite om røykestoppen.

FOLKEBEVEGELSE: Jan Ellefsen har omtrent startet en folkebevegelse med trimgruppen Tjukkasgjengen. Foto: Petter Larsson / NRK

– Det fungerte utmerket og da tenkte jeg at jeg kunne begynne å trene litt også. Det ble annonsert i sosiale medier og jeg fikk mange kommentarer og latter, minnes Ellefsen.

Han børstet støv av joggeskoene og løp av gårde. Etter 700 meter var det stopp.

– Jeg kom meg til trappa til søstera mi før jeg nesten fikk hjerteinfarkt, ler Ellefsen.

Dagen etter ble fire kompiser med på tur. Hver eneste dag ble flere og flere med på gåturene. I dag har Tjukkasgjengen 40.000 medlemmer i ni land.

I 2015 ble helse- og omsorgsminister Bent Høie med Tjukkasgjengen på tur i Moss.

Enkel oppskrift

– Det var ikke meninga at det skulle være for hele verden dette her, ler Ellefsen.

Hver eneste dag går medlemmer av Tjukkasgjengen tusenvis av kilometer.

– Vi har fått veldig mange ut av sofaen og veldig mange har blitt i bedre form. Det er vi glade for.

Tjukkasgjengen tror bakgrunnen til suksessen er enkel.

– Det å slippe å gå alene er det beste. Vi møter hverandre hver eneste dag og motiverer hverandre til å gå på tur. Alle har det veldig hyggelig sammen, sier Henriksen.