Lundanes og Andersen var også best på langdistanse tidligere denne uken og tok dermed sitt andre NM-gull på få dager.

– Jeg er strålende fornøyd med dagens løp. Det ble bare en liten bom på ti sekunder, sa Lundanes etter målgang på Skolleborg utenfor Halden lørdag.

Orienteringsesset står nå med 17 NM-gull totalt. Lørdag var han drøye halvminuttet foran veteranen Anders Nordberg. Paul Sirum endte på bronseplass.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg klarer å få til to så gode løp under NM-uka, sa Lundanes.

To gode løp har også Marianne Andersen levert, og det ble nytt gull også for henne lørdag.

– I dag er første gang i år at jeg har følt at jeg måtte forsvare noe, så jeg er veldig godt fornøyd med at jeg lykkes, sa Andersen, som i sommer tok VM-sølv på mellomdistanse.

Andersen var nøyaktig halvminuttet foran veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg, som løp inn til familiens andre NM-sølv for dagen og hennes andre NM-sølv denne uken.

Ida Marie Næss Bjørgul tok bronsemedaljen lørdag.

Juniorklassene ble vunnet av Marie Olaussen, Ragne Wiklund, Eirik Langedal Breivik og Elias Jonsson.

NM-uka i Halden avsluttes med stafetter søndag.