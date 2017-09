Kvik best i Østfold-derby

Kvik Halden feide over serieleder Moss på bortebane og vant 4-1 lørdag. Dermed fikk haldenserne revansje for at de rotet bort 3-0-ledelsen da lagene møttes før sommeren. Mossingene beholder likevel serieledelsen, mens Kvik Halden ligger som nummer tre.