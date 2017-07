Ny søknad om demo i Fredrikstad

Aksjonsgruppe Ytringsfrihet søker igjen om å få demonstrere i Fredrikstad den siste helgen i juli. I en e-post til politiet, som også NRK har fått, skriver gruppen at de ønsker å avholde et åpent informasjonsmøte på torvet i Gamlebyen søndag den 30. juli. Det er dagen etter at både de og Den nordiske motstandsbevegelsen tidligere har fått nei til å demonstrere av politiet. Årsaken var at politiet fryktet for sikkerheten til de som befant seg i sentrum av byen.